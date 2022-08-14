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رئيس الوزراء يُعزى قداسة البابا تواضروس الثاني في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:56 م
رئيس الوزراء يُعزى قداسة البابا تواضروس الثاني في ضحايا حريق كنيسة المنيرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قدم خلاله تعازيه في ضحايا حريق كنيسة المنيرة الذي وقع صباح اليوم بمحافظة الجيزة، قائلا: أتقدم بتعازي الحكومة والمصريين جميعا لقداستكم، ولأهالي الضحايا في هذا الحادث الأليم، الذي أحزننا جميعا.
وجدد رئيس الوزراء خلال الاتصال التأكيد على قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث، وكذا لأسر الضحايا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعياً الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.

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