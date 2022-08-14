رئيس الوزراء الكورى الجنوبى يوجه باستجابة وقائية لتقليل أضرار الأمطار الغزيرة

أ.ش.أ

وجه رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان ديوك- سو اليوم الأحد، باستجابة وقائية لتقليل الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، حيث حذر مسؤولو الأرصاد الجوية من هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.

وذكر مكتب هان- في اجتماع بشأن الاستجابة للكوارث، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أن الحكومة المركزية والمحلية يتعين أن تكون على أتم الاستعداد للحد من الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة "، موضحا أن هان أصدر تعليماته للسلطات المعنية بالتعبئة الكاملة للمعدات والقوى العاملة من أجل التعافي السريع للمناطق التي ضربتها الأمطار الغزيرة.

وضربت الأمطار الأكثر شدة خلال 80 عاما سول والمناطق المحيطة بها خلال يومين في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا، وفقدان 4 أشخاص.