اليوم السابع
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رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:47 م
رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة عادل بن عبد الرحمن العسومي
كتب بيشوى رمزى

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أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وبرلمان وشعب جمهورية مصر العربية في ضحايا الحريق الذي اندلع في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين .

وأكد "العسومي" تضامن البرلمان العربي مع جمهورية مصر العربية ، ودعمه الكامل فيما تتخذه من إجراءات لاحتواء الأزمة، داعيا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا ويمن بالشفاء العاجل على المصابين وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

 

 


كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



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