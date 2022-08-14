رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة

كتب بيشوى رمزى

أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وبرلمان وشعب جمهورية مصر العربية في ضحايا الحريق الذي اندلع في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين .

وأكد "العسومي" تضامن البرلمان العربي مع جمهورية مصر العربية ، ودعمه الكامل فيما تتخذه من إجراءات لاحتواء الأزمة، داعيا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا ويمن بالشفاء العاجل على المصابين وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.