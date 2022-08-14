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رئيس أركان الجيش العراقي يثمن دعم فرنسا لبلاده في التصدي لتنظيم داعش

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:36 م
رئيس أركان الجيش العراقي يثمن دعم فرنسا لبلاده في التصدي لتنظيم داعش رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله
كتب: أحمد جمعة

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ثمن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الأحد، الدور الكبير الذي لعبته فرنسا ضمن التحالف الدولي في الوقوف مع العراق وشعبه في التصدي لعصابات "داعش" الإرهابية من خلال تقديم الدعم اللوجستي والخبرات اللازمة للمؤسسة العسكرية العراقية، مؤكدا عمق التعاون العسكري الذي يربط البلدين الصديقين.

 

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم، أن ذلك جاء خلال لقائه المحلق العسكري الفرنسي الجديد، والملحق العسكري السابق في العراق، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

 

وشكر رئيس أركان الجيش العراقي الملحق العسكري الفرنسي السابق الذي انتهت مهام عمله في البلاد على جهوده في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، متمنياً له النجاح في عمله وحياته.


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