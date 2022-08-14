اليوم السابع
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الأحد، 14 أغسطس 2022 09:37 م
أكرم القصاص
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"دلتا تراست" والمصرية للاتصالات تحتفلان بإطلاق التوقيع الإلكترونى

الأحد، 14 أغسطس 2022 09:36 م
"دلتا تراست" والمصرية للاتصالات تحتفلان بإطلاق التوقيع الإلكترونى جانب من التوقيع

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تم الاحتفال بتوقيع مراسم اطلاق خدمات دلتا تراست في حفل شهده وزير الاتصالات عمرو طلعت وذلك لتوقيع اتفاقية التوقيع الالكترونى بين بين شركة الدلتا والشركة المصرية للاتصالات ، لاطلاق خدمة التوقيع الالكترونى .

أكد مهندس عمرو محفوظ رئيس ايتيدا ، انه مع خدمات التحول الرقمى يحدث الطلب على التوقيع الإلكتروني وهناك مشاريع تتطلبه وكانت البنية التحتية حاضرة والأشخاص متوفرين وجاهزين للمشروع .

وقال اللواء حازم سعفان نائب رئيس شركة الدلتا للأنظمة الالكترونية والعضو المنتدب لها ،  ان الشركة قامت بتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك عديدة مع الشركة المصرية للاتصالات لإطلاق مشروعات متعددة في مجال التحول الرقمى ، لافتا اننا نحتفل اليوم بإطلاق اول مشروع  للتوقيع الإلكتروني واتاحته من خلال مراكز شركة وى المنتشرة في كل مكان .

من جانبه قال مهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات تعد ان خدمات التوقيع الإلكتروني حجم الزاوية للانطلاق ، نحو بناء مصر الرقمية وتقديم مزيد من الخدمات واتاحتها بطرق ميسرة للأفراد او المؤسسات تماشيا مع رؤية مصر 20-30 وبناء مجتمع رقمى .

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه حين تتنقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة ستنقل باستخدام التوقيع الإلكتروني وسيتم ممارستها ، بجانب  التعاون مع وزارة المالية لتطبيق الفاتورة الالكترونية وتعتمد على منظومة التوقيع الإلكتروني أيضا  .


التوقيع الإلكتروني

دلتا تراست

المصرية للاتصالات

العاصمة الإدارية



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