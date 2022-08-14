"دلتا تراست" والمصرية للاتصالات تحتفلان بإطلاق التوقيع الإلكترونى

تم الاحتفال بتوقيع مراسم اطلاق خدمات دلتا تراست في حفل شهده وزير الاتصالات عمرو طلعت وذلك لتوقيع اتفاقية التوقيع الالكترونى بين بين شركة الدلتا والشركة المصرية للاتصالات ، لاطلاق خدمة التوقيع الالكترونى .

أكد مهندس عمرو محفوظ رئيس ايتيدا ، انه مع خدمات التحول الرقمى يحدث الطلب على التوقيع الإلكتروني وهناك مشاريع تتطلبه وكانت البنية التحتية حاضرة والأشخاص متوفرين وجاهزين للمشروع .

وقال اللواء حازم سعفان نائب رئيس شركة الدلتا للأنظمة الالكترونية والعضو المنتدب لها ، ان الشركة قامت بتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك عديدة مع الشركة المصرية للاتصالات لإطلاق مشروعات متعددة في مجال التحول الرقمى ، لافتا اننا نحتفل اليوم بإطلاق اول مشروع للتوقيع الإلكتروني واتاحته من خلال مراكز شركة وى المنتشرة في كل مكان .

من جانبه قال مهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات تعد ان خدمات التوقيع الإلكتروني حجم الزاوية للانطلاق ، نحو بناء مصر الرقمية وتقديم مزيد من الخدمات واتاحتها بطرق ميسرة للأفراد او المؤسسات تماشيا مع رؤية مصر 20-30 وبناء مجتمع رقمى .

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه حين تتنقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة ستنقل باستخدام التوقيع الإلكتروني وسيتم ممارستها ، بجانب التعاون مع وزارة المالية لتطبيق الفاتورة الالكترونية وتعتمد على منظومة التوقيع الإلكتروني أيضا .