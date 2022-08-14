اليوم السابع
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دار الإفتاء: قلوبنا مع إخواننا في الوطن أهالي ضحايا ومصابى كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:28 م
دار الإفتاء: قلوبنا مع إخواننا في الوطن أهالي ضحايا ومصابى كنيسة أبو سيفين دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

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نعت الصفحة الرسمية لدار الافتاء ضحايا حريق كنيسة ابى سيفين، وقالت الدار: قلوبنا مع إخواننا في الوطن؛ أهالي ضحايا ومصابي كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة... أتوجه إلى الله بالدعاء أن يربط على قلوب أهالي من رحلوا بالصبر الجميل، كما أسأله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل للمصابين.
 
وكان قد تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة.
 
وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الأحد: تألمَّنا أشدَّ الألم، وننعى بمزيد من الأسى والحزن ضحايا الحريق الذي وقع صباح اليوم الأحد، ونعرب عن خالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، وإلى الكنيسة المصرية في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يُلهم أُسَر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان.
 
كما توجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا وأهاليهم، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
 
 
 

كنيسة المنيرة

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حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

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اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



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