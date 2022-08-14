اليوم السابع
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توافد أهالى المتوفين والمصابين بحريق كنيسة المنيرة أمام مستشفى إمبابة.. صور

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:31 م
توافد أهالى المتوفين والمصابين بحريق كنيسة المنيرة أمام مستشفى إمبابة.. صور أهالى المتوفين والمصابين بحريق كنيسة المنيرة أمام مستشفى إمبابة العام
كتب عبد الله محمود

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يتوافد أهالى المتوفين والمصابين بحريق كنيسة المنيرة بمنطقة المنيرة الغربية "أبو سيفين" بالجيزة، أمام مستشفى إمبابة العام، لاستلام جثث المتوفين و للاطمنان على المصابين بالحريق.
 
 
وأكدت وزارة الداخلية، أن خللا كهربائيا وراء حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم، الموافق 14 الجارى، حدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.
 
 
أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات، ويجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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