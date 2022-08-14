تنفيذ 10 إزالات لتعديات على أراضى بالإسكندرية خلال اليوم الأول من الموجة 20

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشيراً أنه اعتباراً من يوم أمس السبت بدأت المرحلة الأولى من الموجة 20 حيث تم تنفيذ 10 قرارات إزالة التعديات على الأراضي التابعة لوزارة الموارد المائية والري (ترعة ري النصر) ببنجر السكر.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأوضح محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيق كامل بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، لافتًا إلى أنه لا تهاون في إزالة التعديات، كما وجه الشريف كافة الجهات المعنية بسرعة حصر كافة التعديات الواقعة على أراضي الدولة للبدء في تنفيذ حملات الإزالة لأي تعديات.
ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أنه تم تنفيذ قرارات إزالة أرقام ( 19 و 21 ,29 لسنة 2022) لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة بنجر السكر، وتحفظت الحملة على ماكينة ري نقال بالإضافة إلى 160 متر مواسير.
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