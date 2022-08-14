تنفيذ 10 إزالات لتعديات على أراضى بالإسكندرية خلال اليوم الأول من الموجة 20

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيق كامل بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، لافتًا إلى أنه لا تهاون في إزالة التعديات، كما وجه الشريف كافة الجهات المعنية بسرعة حصر كافة التعديات الواقعة على أراضي الدولة للبدء في تنفيذ حملات الإزالة لأي تعديات.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أنه تم تنفيذ قرارات إزالة أرقام ( 19 و 21 ,29 لسنة 2022) لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة بنجر السكر، وتحفظت الحملة على ماكينة ري نقال بالإضافة إلى 160 متر مواسير.