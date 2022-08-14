تكريم عميد كلية الصيدلة بجامعة مدينة السادات لبلوغه السن القانونى للمعاش.. صور

استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، والسلام الجمهورى، وفيلم تسجيلى عن إنجازات الدكتور خالد أبو زيد بكلية الصيدله، ونبذه عن إنجازاته داخليا وخارجيا، حيث أوضح الفيلم عن حصوله على العديد من الشهادات والجوائز والتقدير بمصر وخارج مصر لإسهاماته فى مجال الصيدله.

أعرب وكلاء الكلية خلال كلمتهم عن خالص شكرههم وتقديرهم لمجهوداته، طوال فترة عمله بالكلية، مشيدين بالإنجازات التى حققها لخدمة العملية التعليمية والبحثية، ورعاية الطلاب الموهوبين وخدمة المجتمع، وحرصه الدائم على آداء عمله بكل تفان وإخلاص، والإنجازات التى حققتها الكلية فى جميع المجالات.

وخلال كلمته أشار أبو زيد إلى حرص الكلية الدائم على توفير أحدث النظم التعليمية المتطورة التي تحاكى سوق العمل، وتطوير قدرات طلابها وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لممارسة مهنة الصيدلة، وقدم الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس، والإداريين والعاملين بالكلية ومنسقين الحفل وأبنائه الطلبة والطالبات.

شهد الحفل حضور الدكتور محمد عبد الخالق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس على إبراهيم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسين على موسى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، المهندس حمدى عبد المنعم النحاس أمين الكلية، وليد داوود مدير رعاية الشباب بالكلية ومنسقين رعاية الشباب أحمد الجيزاوى وممدوح عشماوى، ورؤساء الأقسام العلمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس.

قام الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكليه بتسليم درع الكلية وبعض الهدايا التذكارية، والتقاط الصور التذكارية متمنين له دوام الصحه والتوفيق والتميز.