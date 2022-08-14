اليوم السابع
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الأحد، 14 أغسطس 2022 03:00 م
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تعليم الوادى الجديد يستكمل اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:14 م
تعليم الوادى الجديد يستكمل اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين جمال حسن وكيل التعليم بالوادى الجديد
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، على مواصلة عقد امتحانات الطلاب المتقدمين للإلتحاق بمدارس المتفوقين "، Stem" الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021_ 2022م، والذين استوفوا شروط التقديم .

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن الامتحانات تعقد بمقر مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية ومركز التطوير بإدارة الداخلة التعليمية .

وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تسير سيرا حسنا وبكل دقة وتواصل لحظة بلحظة مع غرفة العمليات بالوزارة .وحال وجود أى مشكلات أو عقبات إن وجدت يتم تذليلها بشكل فورى .

ووجه مدير التعليم شكره وتقديره لادارة التطوير التكنولوجى بالمديرية ومركز التطوير بالداخلة للجهد المبذول والتعاون المثمر على مدار يومين متمنيا لجميع الطلاب المتقدمين التوفيق والنجاح .


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