تعليم الوادى الجديد يستكمل اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، على مواصلة عقد امتحانات الطلاب المتقدمين للإلتحاق بمدارس المتفوقين "، Stem" الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021_ 2022م، والذين استوفوا شروط التقديم .

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن الامتحانات تعقد بمقر مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية ومركز التطوير بإدارة الداخلة التعليمية .

وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تسير سيرا حسنا وبكل دقة وتواصل لحظة بلحظة مع غرفة العمليات بالوزارة .وحال وجود أى مشكلات أو عقبات إن وجدت يتم تذليلها بشكل فورى .

ووجه مدير التعليم شكره وتقديره لادارة التطوير التكنولوجى بالمديرية ومركز التطوير بالداخلة للجهد المبذول والتعاون المثمر على مدار يومين متمنيا لجميع الطلاب المتقدمين التوفيق والنجاح .