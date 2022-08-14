اليوم السابع
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تطوير مشروعات بنية تحتية فى 7 مناطق بطنطا والمحلة بتكلفة 411 مليون جنيه

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:00 ص
تطوير مشروعات بنية تحتية فى 7 مناطق بطنطا والمحلة بتكلفة 411 مليون جنيه الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والمشرف على المشروعات بالمحافظة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تطوير 7 مناطق عشوائية لإعادة الوجه الحضارى لهذه المناطق، والتى شملت تطوير البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى ورصف وإنارة من خلال تطوير 5 مناطق بمدينة طنطا ومنطقتين بمدينة المحلة بتكلفة 411 مليون جنيه.
 
وأوضح عطا، أنه تم تركيب 18368.7 متر طولي وصلات مياه رئيسية، بالإضافة إلى تركيب 3004 وصلة مياه رئيسية و 2272 وصلة مياه منزلية، كما تم تركيب 15978.2 متر طولي وصلات مواسير صرف صحي رئيسية و3866 وصلات صرف صحي منزلية و57 مطابق صرف صحي وعمل 265 غرفة تفتيش .
 
كما تم تركيب 130 عامود إنارة و777 كشاف ليد و 30 لوحة توزيع إنارة، وتركيب 20880 متر طولي كابلات هوائية، وتم رصف 67 شارع بالأسفلت بإجمالي اطوال 267,5 كم تقريبا كما تم رصف 163 شارع بالانترلوك بإجمالي مساحة 47.243 م2 كما تم رصف 79 شارع بالخرسانة بإجمالي 25017 م2 وتم عمل بلاعات مطر بـ 2320 بلاعة واستعدال مناسيب مطابق لـ 2428، بالإضافة إلى الإنتهاء من إنشاء وتسكين عمارات كندالية بطنطا بعدد 7عمارات و168 وحدة سكنية بتكلفة 55 مليون جنيه.
 

محافظة الغربية

نائب محافظ الغربية

تطوير العشوائيات بالغربية

طنطا

المحلة



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