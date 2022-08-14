اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين يهنئ باكستان بالذكرى الـ75 للاستقلال ويشيد بمستوى التعاون بين البلدين

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:36 ص
بوتين يهنئ باكستان بالذكرى الـ75 للاستقلال ويشيد بمستوى التعاون بين البلدين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، باكستان بالذكرى الـ75 لاستقلالها، مشيدا بمستوى التعاون بين موسكو وإسلام آباد في مكافحة الإرهاب والشأن الأفغاني.

 

وأشار بوتين في برقية تهنئة وجهها للرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء شهباز شريف - إلى أن باكستان حققت في العقود الماضية تقدما كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تلعب دورا مهما في معالجة القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي.

 

وأشاد بوتين بـ"المستوى العالي" للعلاقات بين روسيا وباكستان وبالتعاون النشط سواء على أساس ثنائي أو ضمن أطر متعددة لأطراف بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب والشأن الأفغاني، معربا عن ثقته بإمكانية تحقيق مزيد من التطور الشامل للعلاقات (الروسية - الباكستانية) البناءة لمصلحة الشعبين ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين .

 


بوتين

باكستان

اسلام اباد

موسكو



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