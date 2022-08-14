بلينكن بعيد استقلال باكستان الـ75: أمريكا واسلام آباد تتمتعان بعلاقات تعاونية قوية

أ.ش.أ

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وباكستان تتمتعان بعلاقات تعاونية قوية في مختلف القطاعات.

وقال بلينكن في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني بمناسبة عيد استقلال باكستان الـ75، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تزال أكبر وجهة تصدير لباكستان.

وأعرب عن ثقته في استمرار نمو العلاقات بين البلدين وسط التبادل الطلابي لعشرات الآلاف من الباكستانيين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة والتزام واشنطن بتوفير 77 مليون جرعة اللقاحات المضادة لكورونا عبر مرفق كوفاكس .. مشيرا إلى أن هذا العام يصادف كذلك مرور 75 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وباكستان.

وأضاف بلينكن "بينما نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، دعونا نعقد العزم على تجديد وتعزيز شراكتنا على مدى السنوات الـ 75 المقبلة وما بعدها" .. مهنئا شعب باكستان بمناسبة عيد الاستقلال.