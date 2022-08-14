اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 08:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

بعد قليل.. الحكم على 6 متهمين بالقتل واستعراض القوة فى مدينة نصر

الأحد، 14 أغسطس 2022 08:00 ص
بعد قليل.. الحكم على 6 متهمين بالقتل واستعراض القوة فى مدينة نصر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم الأحد، حكمها على 6 متهمين باستعراض القوة والقتل العمد، وحيازة أسلحة نارية في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر،  وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.

واتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليهم، بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم والتأثير على إرادتهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر حال حمل الأول أسلحه نارية وبيضاء - على النحو المبين بالاتهام اللاحق - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجريمة بجناية القتل العمد؛ وهو أنه في ذات الزمان والمكان، قتلوا المجني عليه عمدا وذلك بأنه على إثر خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليـه وذويه؛ فتوجهوا إلى مكان تواجدهم لاستعراض القوة قبلهم - على النحو المبين بالوصف السابق - فأطلق الأول العديد من الأعيرة نارية صوبهم قاصدا ترويعهم وتخويفهم غير عابئا بنتيجة فعله، مع توقعه أن يتعدى فعله لإحداث وفاة أحدهم؛ فأصابت إحدى الأعيرة النارية المجني عليه وأحدثت به الإصابة المبينة بتقرير الطب.


استعراض القوه

ترويج المخدرات

جنايات القاهره

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة