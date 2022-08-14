انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة شاب بالرياح البحيرى في منشأة القناطر

كتب أحمد إسماعيل

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب لقى مصرعه غرقا بالرياح البحيري في مركز منشأة القناطر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بغرق شاب يدعى سعيد محمد محمد 25 سنة، بقرية أبو غالب بجوار المعدية بالرياح البحيري مركز منشأة القناطر.

دفعت الحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ نهري تنسيقا مع قطاع أكتوبر برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث القطاع، وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.