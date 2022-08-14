اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية تعزى البابا تواضروس الثانى فى حريق كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:52 م
الكنيسة الكاثوليكية تعزى البابا تواضروس الثانى فى حريق كنيسة أبو سيفين حريق كنيسة أبي سيفين بامبابة
كتب ـ محمد الأحمدى

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بعث الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك رسالة تعزية إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى وفاة ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة. 
 
وجاء فى نص رسالته "سلام ورجاء وتعزية الرب تكون معكم، صاحب القداسة، علمت بكل الأسى بحريق كنيسة الشهيد أبو سيفين، وانتقال العديد من أبناء الكنيسة وإصابة الاخرين بالجروح. فعلى رجاء القيامة وأن من مات مع المسيح هو حي في حضن الأب السماوي، أتقدم إليكم وإلى كل أسر المنتقلين، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السينودس البطريركي ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، بخالص التعازي، طالبا من الرب القائم أن يمنحهم إكليل الملكوت.
 
واختتم الأنبا إبراهيم إسحاق رسالته" نصلى أن يمنحكم الرب روح التعزية والصبر في هذه الأوقات الصعبة، بشفاعة امنا العذراء مريم وجميع القديسين". 
 
 

 
 
 

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