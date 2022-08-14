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القبض على شخص لاتهامه بالنصب على مواطن في الجيزة

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:24 ص
القبض على شخص لاتهامه بالنصب على مواطن في الجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلاغا من موطن مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، بقيام أحد الأشخاص بالتحصل منه على مبلغ مالى، بدعوة قدرته على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزوجته، إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه، وذلك من خلال رسائل متبادلة بينهما عبر تطبيق "واتس أب".
 
بإجراء الفحص الفنى ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مُرتكب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنياً "تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكابها بقصد تحقيق مكاسب مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مديرية أمن الجيزة

اللإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

قسم شرطة العجوزة

أخبار الحوادث

الجريمة الإلكترونية



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