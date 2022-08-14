القبض على المتهمين في واقعة مقتل مواطن بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أسيوط، بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفـى بإحدى القرى التابعة للمركز، وبالانتقال والفحص، تبين مقتل (أحد الأشخاص- مقيم بذات القرية)، إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاهه حال تواجده بأرضه الزراعية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين – مقيمان بذات القرية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية - طبنجة).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم بإستخدام السلاحين الناريين المضبوطين بحوزتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.