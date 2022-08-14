الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة أركان الجيش الوطنى للتنمية لجمهورية القُمر

كتب زكى القاضى

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة العقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطنى للتنمية لجمهورية القُمر المتحدة والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون فى المجــالات المختلفـــة بين كلا الجانبين.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع جمهورية القُمر المتحدة، مؤكداً حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

فيما أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطنى للتنمية لجمهورية القُمر بدور مصر المؤثر والفاعل فى كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكرى بين البلدين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكرى بين الجانبين تضمنت أهم مجالات التعاون التى تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.