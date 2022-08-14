الصين وتايلاند تبدآن تدريبات جوية مشتركة فى أول تعاون عقب جائحة "كورونا"

وتأتي تدريبات "فالكون سترايك" بعد التدريبات العسكرية الصينية الأكبر على الإطلاق حول تايوان، والتي أجريت ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأخيرة إلى هناك.

وقال قائد القوات الجوية التايلاندية المارشال براباس سورنشايدي - بحسب صحيفة بانكوك بوست التايلاندية، إن تدريبات "فالكون سترايك"، التي تمتد من 14 إلى 25 أغسطس الجاري في شمال شرق تايلاند، تهدف إلى "تعزيز العلاقات والتفاهم" مع الصين.

وكانت وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الوحدة الصينية الزائرة ستضم طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل وطائرات إنذار مبكر محمولة جوا (إيه إي دابليو).

وأضافت الوزارة أن التدريبات ستشمل التدريب على "الدعم الجوي والضربات على أهداف أرضية ونشر القوات على نطاق صغير وكبير".