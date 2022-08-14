السيطرة على حريق شقة بقرية العضايمة في إسنا دون وقوع إصابات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة إسنا، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة قرية العضايمة فى مدينة إسنا، مما أسفر عن تفحم محتويات الشقة المملوكة لـ"ملك.ع.ا" فى الطابق الاول علوى، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث كل من صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، وصالح غانم رئيس الوحدة المحلية بكومير وعبد الله محمد عبد النور رئيس قسم التنظيم بالوحدة، وتبين أن النيران أتت على محتويات الشقة دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى نفس السياق شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء يوم الجمعة، مصرع طالب غرقاً فى نهر النيل بمنطقة شرق الخزان الجديد خلال السباحة فى النيل، وقام رجال المسطحات المائية برفقة الأهالي بالبحث عن جثمان الطالب المتوفى لعدة ساعات وتم انتشال جثمانه ونقلها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بغرق طالب في الصف الثاني بالثانوية العامة فى نهر النيل خلال السباحة بمنطقة شرق الخزان الجديد، مساء الجمعة، ويدعى "محمد.ع.ل" طالب ثانوية، وعلى الفور قام رجال المسطحات المائية برفقة الأهالي بالبحث عن جثمان الطالب المتوفى لعدة ساعات وتم انتشال جثمانه ونقلها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



السيطرة على حريق أتى على محتويات شقة بقرية العضايمة



قيادات المدينة والشرطة خلال السيطرة على الحريق



حريق أتى على محتويات شقة بقرية العضايمة بإسنا دون مصابين