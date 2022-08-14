الرعاية الصحية: تقديم مستشفى شرم الدولى كنموذج لأول مستشفى خضراء بأفريقيا

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، يرافقه الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، اليوم، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك عقب تفقدهما مستشفى شرم الشيخ الدولى التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم، لمتابعة التجهيزات الجارية لإعدادها كنموذج لأول مستشفى خضراء (صديقة للبيئة) فى مصر، فى إطار استعدادات استضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة فى دورته القادمة السابعة والعشرين COP27 بشرم الشيخ نوفمبر القادم.

واستعرض اللقاء، الخطوات التنفيذية الجارية لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولى كنموذج لأول مستشفى خضراء فى مصر، حيث أشار الدكتور أحمد السبكى إلى أنه تم تسجيل مستشفى شرم الشيخ الدولى كأول عضو مصرى بشبكة المستشفيات الخضراء العالمية (Global Green and Healthy Hospitals (GGHH، وكذلك حصلت المستشفى على اعتماد الجودة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لعرض تجربة مستشفى شرم الشيخ الدولى فى مؤتمر المناخ COP27.

وناقش اللقاء، سبل التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذى بها لدعم تنفيذ المشروعات المتعلقة بالتحول الأخضر لمستشفى شرم الشيخ الدولي، كأول مستشفى خضراء صديقة للبيئة فى مصر، تماشيًا مع اتجاه الدولة المصرية فى الاهتمام بقضية التغيرات المناخية، ودور هيئة الرعاية الصحية فى تبنى التوجه الأخضر بمنشآت الهيئة.

حيث أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تعليماته الفورية بزراعة المنطقة المحيطة بمستشفى شرم الشيخ الدولى وبين مبانيها، وعمل مواقف للدراجات، وربط غرفة طوارئ الهيئة العامة للرعاية الصحية الخاصة بمؤتمر المناخ بغرفة طوارئ المحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لتنفيذ مبادرة هيئة الرعاية الصحية بتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولى إلى أول مستشفى خضراء فى مصر.

وتطرق اللقاء، إلى متابعة بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم التوقيع على مذكرة نقل أصول المنشآت الصحية بالمحافظة إلى تبعية الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1343 لسنة 2022، تمت الموافقة على نقل تبعية مستشفيى شرم الشيخ الدولى ورأس سدر بالإضافة إلى 13 مركز ووحدة طب أسرة، لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 96% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بمنظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء حتى الآن.

وأضاف، أنه بلغ التسجيل الورقى بمنظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء إجمالى 109,753 ألف مواطن، فيما بلغ التسجيل الإلكترونى 72,944 ألف مواطن، ونوه إلى أنه تم الانتهاء من الفحص الطبى الشامل لأكثر من 74 ألف مواطن من منتفعى التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء، مشيرًا إلى أن تشغيل المنظومة الجديدة وخطة هيئة الرعاية الصحية لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية بجنوب سيناء على غرار نجاح تشغيلها بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، تعد خطوة هامة ونقلة نوعية وتكاملية للخدمات الصحية المقدمة للمواطن السيناوي، وتقديمها وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وتوجه الدكتور أحمد السبكي، بالشكر إلى اللواء خالد فودة، على جهده المبذول ودوره الفعال فى دعم إنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وجعله حقيقة على أرض جنوب سيناء، واستمرار دعمه لتنفيذ مبادرة هيئة الرعاية الصحية للمستشفيات الخضراء، إلى جانب متابعته الميدانية والمستمرة لأعمال التطويرات ورفع كفاءة الجارية لباقى المنشآت الصحية المقرر انضمامها لاكتمال منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والذى يسهم فى تحسين مستوى جودة الحياة الصحية لأبناء جنوب سيناء، وتماشيًا مع أهداف المنظومة وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن العمل بمفهوم المستشفيات الخضراء، وتقديم مستشفى شرم الشيخ الدولى بجنوب سيناء كنموذج لأول مستشفى خضراء فى مصر، يعد خطوة نحو منشآت خضراء ومستدامة، لتكون فى إطار ريادة مصر بمنشآتها الصحية الخضراء حول العالم، وبما يحقق سلامة وتميز الخدمة الصحية المقدمة فى منشآت هيئة الرعاية الصحية المصرية ومساهمتها فى تعزيز العمل المناخى على المستوى الوطني.

ومن جانبه، أعرب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن سعادته لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولى بجنوب سيناء إلى أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة، وتسجيلها كأول منشأة خضراء بمصر لدى الشبكة العالمية للمستشفيات الصحية الخضراء (GGHH)، مؤكدًا على أهمية هذه النقلة الهامة فى مجال تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، والتى جاءت تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

ووجه اللواء خالد فودة، الشكر للدكتور أحمد السبكى على الجهد المبذول فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد لتعميمه بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وعلى الأخص محافظة جنوب سيناء، والتى طورت فيها المنظومة الجديدة مستوى جودة الحياة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى المحافظة، لافتًا إلى أن ثمار نجاح التنمية والتطوير فى قطاع الرعاية الصحية بجنوب سيناء نتيجة تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بها، سيوفر خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لأبنائها.

كما وجه الشكر للدكتور نعيمة القصير على دعم المنظمة لمبادرة المستشفيات الخضراء بمصر وجهودها لتعزيز نجاحات مشروع التأمين الصحى الشامل والنهوض بتطوير قطاع الرعاية الصحية فى مصر، مؤكدًا على استعداده التام للتعاون لتذليل أى عقبات وتلبية أى احتياجات للهيئة العامة للرعاية الصحية للاستعداد لمؤتمر المناخ، وتنفيذ مبادرة تحويل مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى خضراء، وإنجاز مشروع المستشفيات الخضراء فى المحافظة.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، بالإجراءات وتضافر الجهود التى تمت بمستشفى شرم الشيخ الدولى تمهيدًا للتحول الأخضر نحو منشآت صديقه للبيئة، مؤكدة الارتباط الوثيق بين البيئة وقطاع الرعاية الصحية، وأهمية العمل على دمج البُعد البيئى بقطاع الرعاية الصحية، لضمان خدمات صحية أكثر أمانًا وذات جودة عالمية للمواطن المصري.

ولفتت القصير، إلى تأثير البيئة على الصحة وتأثير الصحة على البيئة، مؤكدة أن ذلك يحتاج إلى كثير من التوعية والعمل للتناول الآمن للبيئة، وتابعت: أن المنشآت الصحية الآمنة حق فى الرعاية الصحية المتكاملة، وتصب فى جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، ومؤكدة أهمية العمل على مفهوم الصحة فى جميع السياسات HEALTH in All Policies.

وفى نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، هيئة الرعاية الصحية ومحافظة جنوب سيناء، كما أهدى الدكتور أحمد السبكي، كتيب "مشروع التحول الأخضر نحو منشآت صحية صديقة للبيئة"، والصادر عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.