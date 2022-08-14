الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع الوزراء الجدد..فيديو

ينشر "اليوم السابع"، فيديو اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة.

وشدد الرئيس على الوزراء الجدد التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول، وذلك إدراكاً للمسؤولية الكبيرة التي يتولونها في ظل المتغيرات الدولية الأخيرة التى انعكست داخلياً على دول العالم ومنها مصر، وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية وبلا كلل.

ووجه الرئيس الوزراء الجدد بالوقوف بدقة على كافة أدوات وإمكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب إداراتها بهدف تحقيق أقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم فى نجاح التخطيط ليصبح واقعًا ومردودًا ملموسًا.

وفي نهاية الاجتماع، التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع الوزراء الجديد، بمشاركة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة.

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيه أداء الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، صباح اليوم الأحد، بالقصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة، وهم:

الدكتور خالد عبدالغفار، وزيراً للصحة والسكان.

الدكتور رضا حجازي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفنى.

الدكتور محمد أيمن عاشور، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمى.

السفيرة سها سمير ناشد الجندي، وزيراً للهجرة والمصريين بالخارج.

الدكتور هاني نبهان سويلم، وزيراً للموارد المائية والري.

الأستاذ أحمد عيسى، وزيراً للسياحة والآثار.

الأستاذ أحمد سمير علي صالح، وزيراً للتجارة والصناعة.

الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيراً للطيران المدني.

الأستاذ حسن محمد حسن شحاتة، وزيراً للقوى العاملة.

الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني، وزيراً للثقافة.

اللواء هشام آمنة، وزيراً للتنمية المحلية.

الأستاذ مصطفى كمال عصمت، وزيراً لقطاع الأعمال العام.

اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيراً للإنتاج الحربي.