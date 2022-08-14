الخارجية المصرية تعزي قداسة البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

كتب: أحمد جمعة

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ التعازي وصادق المواساة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية في ضحايا حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، الذي وقع صباح الأحد.

ويتقدّم وزير الخارجية وأعضاء الوزارة بعميق العزاء لكافة أسر ضحايا هذا الحادث الأليم، داعين الله أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يَمُن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

كانت وزارة الداخلية قد أكدت أن خللا كهربائيا وراء حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم، الموافق 14 الجارى، حدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات، ويجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.