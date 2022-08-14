الجريدة الرسمية تنشر قرار العدل بنقل 7 دوائر محاكم جزئية إلى مقرات جديدة

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بنقل مقر انعقاد 6 دوائر محاكم جزئية في محافظة الإسكندرية، إلى مجمع محاكم أحمد عرابى "المحكمة الكلية" التابع لمحكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية، بدلًا من المقر الحالي.



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كما نشرت الجريدة قرار بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة الفشن الجزئية من المقر الحالي بشارع الجيش بندر الفشن إلى المقر الجديد بشارع وابور النور بندر الفشن بمحافظة بنى سويف بدلا من المقر الحالي.



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كما نشرت الجريدة قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 43 شخص بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 الصادر بشأن الجنسية المصرية لسنة 1975.