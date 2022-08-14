اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 12:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين: مشاركة 1800 محل فى الأوكازيون الصيفى وضبط 171 مخالفة حتى الآن

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:57 ص
التموين: مشاركة 1800 محل فى الأوكازيون الصيفى وضبط 171 مخالفة حتى الآن أوكازيون - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون وصلت إلي 1800 محال حتى الآن، ما بين محال ‏ملابس، وأدوات منزلية، ومحلات أحذية، وأن نسب التخفيضات فى المحال التجارية بالأوكازيون ‏تساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطن وتتيح له شراء كافة ‏احتياجاته من السلع.
 
كما وجه الوزير مديريات التموين وقطاعات ‏الرقابة بالوزارة بالمرور الدائم علي المحال المشاركة للتأكد ‏من جودة السلع المعروضة، والالتزام بوضع سعرين علي ‏السلع المباعة قبل وبعد التخفيضات .‏
 
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي  2022 فإن المحلات المشاركة لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الصيفي.
 
وقال أحمد كمال،  المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير، إنه من ‏المتوقع وصول عدد المحال المشاركة في الاوكازيون الي ‏‏3500 محال تجاري، وأن الأوكازيون يساهم في ‏تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير احتياجات المواطن من ‏السلع بنسب تخفيضات تتفاوت ما بين الــ 30% وتصل الي ‏الــ 50 % .
 
وأكد أحمد أبو الفضل مدير عام العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدد ‏المحاضر التي تم تحريرها هي 171 محضرا، تتنوع ما بين أوكازيون وهمي، وبدون تصريح، وعدم إعلان أسعار.‏
 

التموين

الأوكازيون الصيفى 2022

تخفيضات الاوكازيون الصيفى

الاوكازيون الصيفى 2022

الاوكازيون



الموضوعات المتعلقة

استمرار عروض الأوكازيون الصيفى.. وتخفيضات كبيرة من المحلات.. فيديو

الأحد، 14 أغسطس 2022 08:00 ص

استمرار عروض الأوكازيون الصيفى 2022 لليوم السابع

الأحد، 14 أغسطس 2022 07:00 ص

استمرار عروض الأوكازيون الصيفى لليوم السادس.. وتخفيضات كبيرة من المحلات

السبت، 13 أغسطس 2022 06:00 ص

هل تدخل محلات الأدوات المنزلية والأحذية ضمن تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2022؟

الجمعة، 12 أغسطس 2022 09:00 ص

استمرار الأوكازيون الصيفى 2022.. 1000 محل يشارك فى التخفيضات فى أول يومين بخصومات تصل لـ50%.. والأجهزة الرقابية بـ"التموين" تكشف 6 عروض وهمية وتتوعد المخالفين.. وجولات ميدانية للتواصل المباشر مع المواطنين

الجمعة، 12 أغسطس 2022 07:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة