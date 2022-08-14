التحقيق مع المتهمين باحتجاز شاب بسبب خلافات مالية بينهم في الجيزة

كتب: أحمد إسماعيل

تجري نيابة الجيزة، التحقيق مع المتهمين باحتجاز شاب بسبب خلافات مالية بينهم في الحوامدية، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود، في الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وقام المتهم باستدراج عامل واختطافه داخل سيارة فى الحوامدية، لإجباره على الإرشاد عن مكان عربة كارو وحصان استولى العامل عليهما، وباعهما لأحد الأشخاص.

أثناء مرور رجال المباحث بقسم شرطة الحوامدية بإحدى المناطق التابعة لدائرة القسم، فوجئوا بشخص يستغيث، وتبين تعرضه للخطف على يد 3 أشخاص داخل سيارة.

وبضبط المتهمين ذكر المجنى عليه أن المتهمين احتجزوه لاتهامهم له بالاستيلاء على عربة كارو وحصان استولى عليهما فترة عمله بصحبة المتهمين، وأنهم اصطحبوه داخل السيارة لإرشادهم عن الشخص الذى باع له العربة والحصان، مشيرا إلى أنه انتهز مرور رجال المباحث واستغاث بهم.

تلقي قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بأنه بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم،تناهي إلي سماع القوات استغاثة أحد الأشخاص من داخل سيارة مركونة.

وباستطلاع الأمر تبين قيام 3 أشخاص باحتجاز شاب وبمناقشتهم اتهم الأشخاص الثلاثة المجني عليه بسرقة عربة كاروا وحصان خاصين بهم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية وبيعها لدي أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الحوامدية فقام المتهمين باحتجاز المجني عليه واصطحابه إلي الشخص الذي باع له المسروقات، وبمواجهة المجني عليه أقر بواقعة السرقة لمروره بضائقة مالية وتم اصحاب الطرفين إلي ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.