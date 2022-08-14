الإمارات تتضامن مع مصر وتعزى فى ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين

إيمان حنا

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع مصر وتعازيها الصادقة في ضحايا حريق كنيسة في محافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.وفق وام.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة مصر وشعبها الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جهة ثانية كانا أمير و ولى عهد الكويت قد بعثا برقيتا تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى في ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين في إمبابة بالجيزة ، وفق وكالة الأنباء الكويتية كونا.

وأعرب ولى العهد عن خالص تعازيه للرئيس وأسر الضحايا الذى لاقوا مصرعهم في الحريق متمنيا للمصابين الشفاء العاجل .