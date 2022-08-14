استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والمقاصة بكأس مصر

كتب: محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين عددا من المباريات القادمة فى كأس مصر، لا سيما المباريات التى طرفها الأهلى والزمالك، وخلق أجواء آمنة للجميع.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين مباراة الأهلى ومصر المقاصة فى الثامنة مساء الغد الأحد باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

الأهلى قرر استكمال ما تبقى من الدورى المصرى وكأس مصر باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة فى قطر، وعمرو السولية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومصر المقاصة غداً الأحد فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.