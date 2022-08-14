ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 10012 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1839 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 12367 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 4054 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليصل إلى مستوى 2093 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 3021 نقطة.