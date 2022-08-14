اتحاد نقابات المهن الطبية ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

كتبت ـ آية دعبس

تقدم اتحاد نقابات المهن الطبية، بخالص التعازى في ضحايا حريق كنيسة أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، داعيا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم أُسر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من أى مكروه وسوء.

كما وجه اتحاد المهن الطبية خالص تعازيه لقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، في ضحايا حريق كنيسة أبي سيفين الذى وقع صباح اليوم، الأحد، بمنطقة إمبابة بالجيزة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة عن أن إجمالي عدد الوفيات في الحريق بلغ41 وفاة، بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا، منوهة إلى مغادرة 2 من المصابين للمستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا، منهم 5 في مستشفى العجوزة، و7 مصابين في مستشفى إمبابة العام، مشيرا إلى أن 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة.