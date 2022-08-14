إزالة 14 حالة تعد على الأراض الزراعية بالبحيرة بمساحة 4036 متر

شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى المحافظة، وأسفرت تلك الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز عن إزالة 14 حالة تعدي بإجمالي مساحة بلغت 4036 متر .
وتضمنت الحملات الرقابية حالة تعدي بمساحة 3150 متر برشيد وكذاك 8 حالات تعدي بمساحة 767 متر بكفر الدوار و حالة تعدي بمساحة 15 متر بكوم حماده.
وأسفرت الحملات ايضا عن إزالة حالة تعدي بمساحة 80 متر بأبو حمص و3 حالات تعدي بمساحة 24 متر بشبراخيت .
وتأتى هذه الحملات الرقابية فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد.
كما تأتى هذه الحملات وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.
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