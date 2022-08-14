اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 11:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 14 حالة تعد على الأراض الزراعية بالبحيرة بمساحة 4036 متر

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:31 ص
إزالة 14 حالة تعد على الأراض الزراعية بالبحيرة بمساحة 4036 متر حملات إزالة للتعديات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية  وأملاك  الدولة بكافة قرى المحافظة، وأسفرت تلك الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز عن إزالة 14 حالة تعدي  بإجمالي مساحة بلغت 4036 متر .

وتضمنت الحملات الرقابية حالة تعدي بمساحة 3150 متر برشيد وكذاك 8 حالات تعدي بمساحة 767 متر بكفر الدوار و حالة تعدي بمساحة 15 متر بكوم حماده.
 
وأسفرت الحملات ايضا عن إزالة حالة تعدي بمساحة 80 متر بأبو حمص و3 حالات تعدي بمساحة 24 متر بشبراخيت .
 
وتأتى هذه الحملات الرقابية فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وإزالة  فورية فى المهد.
 
كما تأتى هذه الحملات وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة  وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.
 
 
 
 
 
 

 


حملات رقابية

تعديات زراعية

محافظة البحيرة

إزالة تعديات

كفر الدوار

شبراخيت



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة