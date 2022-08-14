اليوم السابع
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أسعار الخضروات فى الأسواق.. الطماطم 2.75 جنيه والبصل 2 جنيه

الأحد، 14 أغسطس 2022 09:00 ص
أسعار الخضروات فى الأسواق.. الطماطم 2.75 جنيه والبصل 2 جنيه خضروات - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم الأحد تحرك طفيف لبعض الأصناف مع استمرار زيادة الكميات المعروضة، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2.75 إلى 5.5 جنيه للكيلو بالجملة، والبطاطس 2.5 إلى 4.75 جنيه والبصل 1 إلى 2 جنيه متراجعا نصف جنيه والكوسة 5 إلى 6 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 9 جنيهات بتراجع جنيهين، والجزر من 3 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان البلدى 1.75 إلى 3 جنيهات، والرومى 1.50 إلى 2.75 جنيه للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.75 إلى 3.50 جنيهات والفلفل الرومى البلدى 3.5 إلى 6.5 جنيه والفلفل الرومى الصوب 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامى 2.5 إلى 3.75 جنيه.

وسجل سعر الفلفل الألوان 4 إلى 9 جنيهات فى سوق الجملة، والملوخية من 2.5 إلى 3.5 جنيهات والخيار الصوب 3.50 إلى 5.50 جنيهات والخيار البلدى من 3 إلى 4.5 جنيهات، والقلقاس من 4 إلى 7 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات والثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.


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