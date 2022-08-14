وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأرمنية أن "وزارة الدفاع الأذرية تواصل نشر معلومات مضللة، مدعية أن وحدات من القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا أطلقت النار على المواقع الأذرية الواقعة في اتجاهات متعددة من الحدود الأرمنية الأذرية".



وأكد البيان أن الوضع على الحدود الأرمنية الأذرية مستقر نسبيا ويخضع للسيطرة الكاملة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا.