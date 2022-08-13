11 يوما نوعيا على جدول أعمال قمة المناخ بشرم الشيخ.. تعرف عليها

حددت رئاسة مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر عددًا من فعاليات وجلسات للمؤتمر، ووضعت جدولا يتيح مساحة للتفاعل الجاد والمشاركة، تركز على تعزيز التنفيذ ورفع الطموح بشأن عدد من القضايا المتعلقة بتغير المناخ.

وخصصت مصر عدد من الأيام للمناقشات خلال الأحداث الجانبية وحلقات النقاش وموائد مستديرة والأحداث رفيعة المستوى، بهدف استكمال عملية المفاوضات الرسمية، من أجل زيادة التفاهم بين أصحاب المصلحة، وتحقيق التنفيذ السريع لاتفاق باريس.

وشملت هذة الأيام عدد من الموضوعات منها:

1- يوم التمويل يوافق 9 نوفمبر.

2- يوم البحث العلمى 10 نوفمبر.

3- يوم إزالة الكربون 11 نوفمبر.

4- يوم التكيف مع الزراعة 12 نوفمبر.

5- يوم المياه 14 نوفمبر.

6- يوم الطاقة 15 نوفمبر.

7- يوم التنوع البيولوجى 16 نوفمبر.

8- يوم الحلول الممكنة 17 نوفمبر.

9- يوم النوع الاجتماعى.

10- يوم الشباب

11- يوم المجتمع المدنى