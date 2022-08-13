من التسجيل إلى "الإصدار".. مراحل فاتورة الكهرباء قبل الوصول إلى المستهلك

كتبت ــ رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن المراحل التى تمر بها فاتورة الكهرباء بشركات توزيع الكهرباء لضمان صدورها بشكل دقيق يجعلها تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن، ويضمن حق الدولة، وفيما يلي مراحل إصدار فاتورة الكهرباء:

1- تسجيل القراءة وتصويرها بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد .

2-يتم مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع وفي حالة القراءة العليا يتم بحثها وتشريحها.

3-إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها والتأكد منها مرة أخرى.

4-يتم إدخال كل القراءات علي السيستم بعد ما يتم عمل اعتباري للقراءة لحساب الشهر (30 يوما) فقط وليس أكثر لإصدار الفواتير .

5- تضمن هذه المراحل منع أى محاولة تلاعب في استهلاك وحقوق المواطنين.