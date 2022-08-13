مقتدى الصدر يدعو الى تظاهرة مليونية وسط بغداد

وكالات

دعا زعيم التيار الصدرى السيد مقتدى الصدر السبت إلى تظاهرة مليونية سلمية فى ساحة التحرير وسط بغداد.

ودعا حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى تظاهرة مليونية فى جميع المحافظات للتوجه إلى بغداد.

وقال فى بيان صحفي: بسمه تعالى.. هذا ندائى الأخير، وقد أبرأت ذمتى أمام ربى وأبى وشعبي.. بعد أن انقسم الاحتجاج إلى فسطاطين، صار لزاما على أن أتحرى أى الفسطاطين أكثر عددا وأوسع تعاطفا عند الشعب العراقى بغض النظر عن انتماءاتهم".

وأضاف: "فبعد التوكل على الله تعالى وحسن توفيقه، أوجه خطابى هذا إلى الشعب العراقى الحبيب بعشائره وشرائحه وطوائفه ونسائه شيبا وشبانا وأطفالا، فإننى اليوم أعول عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه لكى لا تكونوا لقمة سائغة للفساد والظلم والميليشيات والتبعية وأهواء الأحزاب الفاسدة والمتسلطة".

وتابع: "نعم، أعول عليكم وأتوسم منكم الشجاعة وعدم الخذلان، فهى نهاية الفرصة الأخيرة، وذلك من خلال مظاهرة سلمية مليونية موحدة من جميع محافظات العراق ومناطقه وقراه وأحيائه بل ومن كل أزقته ومنازله للتوجه إلى العاصمة بغداد الحبيبة وإلى ساحة التحرير ثم إلى أخوتكم المعتصمين لمؤازرة الإصلاح حبا بالعراق، وذلك بزحف مليونى مهيب حاملين أعلام العراق وبيارق الإصلاح ورايات التحرر وبأصواتكم العالية التى تهز عروش الأشقياء ثم العودة إلى منازلكم سالمين آمنين".