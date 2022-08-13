اليوم السابع
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مصرع طالب غرقا في نهر النيل بمنشأة القناطر

السبت، 13 أغسطس 2022 04:25 م
مصرع طالب غرقا في نهر النيل بمنشأة القناطر غرق شاب - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طالب مصرعه غرقا في نهر النيل بمنشأة القناطر، وجاري البحث عن جثة الضحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن طالبا تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

 

 


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نهر النيل

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