مصرع شخص خلال حادث تصادم سيارة نصف نقل على الطريق الزراعى في البحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة نصف نقل بالسور الحديدى بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بنطاق مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.