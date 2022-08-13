مصرع ربة منزل لإصابتها على يد زوجها خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية

لقيت ربة منزل مصرعها، متأثرة بإصابتها على يد زوجها خلال مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة شارع فرغلى بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، ولفظت السيدة أنفاسها الأخيرة بعد لحظات من وصولها المستشفى وخلال تقديم العلاج اللازم لها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وشهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، إصابة ربة منزل وشقيقها خلال مشاجرة مع زوجها، حيث تعدى الأخير عليهما بآلة حادة أمام محل عمله بشارع فرغلى بمدينة بنها، ما أسفر إصابتهما بجروح متفرقة، وتم ضبط الزوج والتحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة وجرى نقل المصابين الزوجة وشقيقها إلى مستشفى بنها الجامعى، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثان بنها، يفيد ورود بلاغ من إدارة النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بشارع فرغلى ببنها الجديدة دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائى لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة ربة منزل وشقيقها بجروح مختلفة نتيجة مشاجرة بينهما وبين زوجها بسبب الخلافات الزوجية بين الطرفين، حيث قامت المجنى عليها وشقيقها بالذهاب لمحل عمل المتهم فى المنطقة وقاما بالتشاجر معه وقذفه والعاملين معه بالطوب فقام بإخراج آلة حادة وتشاجر معهما وأصابها بجروح متفرقة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وحجزهما لتلقى العلاج، وضبط المتهم والتحفظ عليه لاستكمال التحقيقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.