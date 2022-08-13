محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير التعاون والتنمية الدولية الكندي.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، هارجيت ساجان وزير التعاون والتنمية الدولية الكندى، ولويس دوما السفير الكندى فى مصر، والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الفاو والممثل الإقليمى لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو فى مصر، لتفقد المدارس الحقلية" ذرة وسمسم ودورن" بقرية السيد البدوى، التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، للتعرف على قصص النجاح لهذه المدارس، وآثارها الإيجابية، لتعميمها بالمناطق القريبة من البحر المتوسط لتقليل ملوحة التربة وتحسين الصرف، وزيادة الإنتاجية للمحاصيل.

والتقى محافظ كفر الشيخ ونائبه والسفير الكندى ووزير التعاون الكندى بالمزارعين بقرية السيد البدوى المستفيدين من المدارس الحقلية، معبرين عن سعادتهم بالتجربة والاستفادة من الزراعة الحديثة، واستمع محافظ كفر الشيخ لعدد من الطلبات الخاصة بالقرية ووجه بسرعة حلها.

ومشروع سيل إيفاد أقيم بـ 3 قرى "السيد البدوى، وسيدى طلحة، وإبراهيم الدسوقي" بهدف لتحسين سبل المعيشة فى المناطق الاكثر فقرا وتدعيم المرأة والشباب، واقامة عدد من المشروعات منها تبطين الترع لتحسين الصرف واقامة جمعيات ومشروعات لتحسين الدخل، وإقامة مستوصف وجمعية وصول ودوارى رياح.

وتهدف هذه المدارس إلى توعية الزراع بأهم التوصيات الفنية التى يجب مراعاتها فى هذه المرحلة من حيث الاهتمام بخدمة الأرض واختيار الأصناف المناسبة ومواعيد وطرق الزراعة المناسبة ومقاومة الحشائش والأمراض، وطرق التربية والتغذية السليمة لحيوانات المزرعة، والتواصل مع المزارعين لحل المشاكل التى قد تواجههم، وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار مع الجهات المشاركة من باحثين ومرشدين وزراع من أجل تعظيم الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة لأبناء المجتمع الريفى.

وينفذ مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL التابع لوزارة الزراعة والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD عدد 150 مدرسة حقلية إرشادية فى مجالات عدة ومنها المحاصيل بمطوبس بالاستعانة بالباحثين المتميزين من مركز البحوث الزراعية، والمشروع يستهدف توفير الإرشاد ووسائل التقنية الحديثة فى محافظات كفر الشيخ وبنى سويف والمنيا وأسوان.

والبرنامج ينفذه مكون تغير المناخ ضمن 12 برنامجا ينفذها مرفق البيئة العالمى GEF فى مشروع "سيل" على مساحة 90 ألف فدان للمناطق القاحلة وشبه القاحلة التى تعانى من ظاهرة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، والفاو تعد دراسة فنية شاملة تحدد المحاصيل المناسبة وأنواع البذور والأسمدة ومحسنات التربة التى تحد من آثار المناخ مع استبدال المحاصيل الشرهة للمياه.

و مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة sall قام مؤخرا بإقامة 112 مشروعا صغيرا مجانا للمرأة المعيلة فى كفر الشيخ وبنى سويف من أجل توفير فرص عمل فى المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، وذلك من خلال تمويل الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد".

جاء ذلك بحضور اللواء أعضاء الوفد المرافق كريستوفر ماكلينان، نائب وزير التنمية الدولية، وإيان بنسون، مسؤول الزيارات بوزارة الشؤون العالمية كندا، وتود لين، مدير الاتصالات بوزارة الشؤون العالمية كندا، ودانيال بيريرا، مساعد خاص لوسائل التواصل الاجتماعى بوزارة الشؤون العالمية كندا، وشون بويد، المدير التنفيذى لبرامج تنمية الشرق الأوسط بوزارة الشؤون العالمية كندا، ونيكيتا إريكسن هامل، نائب مدير الأمن الغذائى بوزارة الشؤون العالمية كندا، ومايكل بالارد بشرطة الخيالة الكندية الملكى، وجيفرى بوركيل، بشرطة الخيالة الكندية الملكية، وسيلفى نولت، بشرطة الخيالة الكندية الملكية، ومن السفارة ألكندية بالقاهرة، السفير الكندى لويس دوما، وكيريل أيردانوف، رئيس هيئة المعونة الكندية بالقاهرة، وإيمان عمارن مدير برنامج الصناعات الصغيرة بهيئة المعونة الكندية، وأسماء فريج، المسئول الإعلامى بالسفارة، ومن هيئة الأمم المتحدة، الدكتور عبد الحكيم الواير، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، كريستين عرب، الممثلة القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، جيلان المسيرى، نائبة الممثل القطرى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، نصر الدين حاج أمين، الممثل القطرى لمنظمة الأغذية والزراعة، محمد يعقوب، نائب الممثل القطرى لمنظمة الأغذية والزراعة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف العام على العلاقات الخارجية وزارة الزراعة، والدكتور هانى درويش المدير التنفيذى لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، الدكتور مجدى علام منسق الوطنى لتغير المناخ.



متابعة الحقول



اللقاء مع المزارعين



اهالي قرية السيد البدوي



جاتنب من اللقاء



جانب من الجولة



جانب من الزيارة



جانب من المؤتمر_1



زيارة الوفد