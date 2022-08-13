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ما الذي تفعله النيابة الإدارية مع الموظف المتهم خلال التحقيق معه؟

السبت، 13 أغسطس 2022 10:34 م
ما الذي تفعله النيابة الإدارية مع الموظف المتهم خلال التحقيق معه؟ أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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النيابة الإدارية هى جهة التحقيق والهيئة القضائية المختصة بالتحقيق في جميع المخالفات التأديبية، ويكشف "اليوم السابع" في النقاط التالية سلطة النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المتهم.
 
-للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق.
 
-للنيابة الإدارية أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
 
-للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.
 
-للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
 
-للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.

النيابة الادارية

اتهام الموظف

تحقيق



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