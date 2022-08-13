كل ما تريد معرفته عن النمذجة التنبؤية Predictive Modelling في التأمين؟

كتب عبد الحليم سالم

تستخدم النمذجة التنبؤية في التأمين تقنيات مثل استخراج البيانات والإحصاءات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم المتعمق والمزيد لتحليل البيانات وفهمها. وتتوفر هذه النتائج بعد ذلك في شكل تقارير مفصلة للغاية تسلط الضوء على مستوى المخاطر والعوامل الأخرى التي قد تحكم صياغة الوثيقة والاكتتاب.

مراحل عملية التحليلات التنبؤية

لتحسين نتائج النمذجة التنبؤية ، بحسب النشرة الاسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين ، يجب أن يمر التأمين أو أي صناعة أخرى بخمس مراحل أساسية لعملية التحليلات التنبؤية النموذجية.

تحديد الأهداف: خلال هذه الخطوة ، يجب تحديد الأهداف والغايات والنتائج المرجوة للمشروع من أجل تخصيص نماذج التنبؤ.

جمع المعلومات. بعد جمع المعلومات الضرورية من عدة مصادر للبيانات ذات الصلة ، يتم إرسالها يدويًا أو نقلها تلقائيًا من برامج أخرى وحفظها في نموذج التحليلات التنبؤية المختار.

التنقية والتحليل والنمذجة. بعد ذلك ، يجب تنقية البيانات من البيانات غير ذات الصلة أو التناقضات أو التكرارات وتحليلها. ثم يتم تحويل مجموعات البيانات إلى نماذج تقديرمن خلال التحليل الإحصائي ،

الاختبار والنشر. ثم يتم اختبار النموذج التنبؤي للتأكد من دقته ونشره في عمليات النشاط الحالية.

المراقبة. تتضمن هذه الخطوة الأخيرة تقييمات روتينية لضمان كفاءة النموذج ودقته في السيناريوهات المختلفة.

مجالات استخدام التحليلات التنبؤية في صناعة التأمين

وفقًا لـلاستقصاء الذي أجرته شركة إحدى شركات الوساطة العالمية، أقر أكثر من ثلثي شركات التأمين دور التحليلات التنبؤية في تقليل المشكلات ونفقات الاكتتاب ، بينما رأى 60 ٪ منهم أن البيانات الناتجة من التحليلات التنبؤية ساعدت في زيادة المبيعات والربحية.

ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة ، حيث تظهر قيمة التحليلات التنبؤية في التأمين في عدد لا يحصى من التطبيقات.

يمكن لأدوات التحليلات التنبؤية الآن جمع البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر - الداخلية والخارجية - لفهم سلوك المؤمّن عليهم والتنبؤ به بشكل أفضل. وتقوم شركات التأمين بجمع البيانات من خلال الاتصالات عن بعد ، وتفاعلات الوسطاء ، وتفاعلات العملاء ، أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي لفهم وإدارة علاقاتهم ومطالباتهم واكتتابهم بشكل أفضل.

هناك أداة أخرى وثيقة الصلة بالموضوع وهي النمذجة التنبؤية في التأمين ، مثل استخدام نمذجة "ماذا لو" ، والتي تسمح لشركات التأمين بالاستعداد لأعباء عملية الاكتتاب ، وإنتاج البيانات ، وتقييم تأثير التغيير على سجل أعمال شركة التأمين. و قد أظهرت أزمة كوفيد-19لشركات التأمين أن القدرة على التنبؤ بالتغيير أمر لا يقدر بثمن ، وأن نمذجة "ماذا لو" هي أداة رائعة لشركات التأمين التي تعرف أنها بحاجة لإجراء تغييرات ولكنها تريد التأكد من قيامها بذلك بدقة. ويمكن أن تساعد النمذجة التنبؤية الصحيحة في برامج التأمين في تحديد تغييرات الأسعار والمنتجات الجديدة وتقديمها بشكل أكثر كفاءة.