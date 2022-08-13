اليوم السابع
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قطع المياه غدا عن بعض مناطق مركز دكرنس بالدقهلية لمده 11 ساعة

السبت، 13 أغسطس 2022 07:27 م
قطع المياه غدا عن بعض مناطق مركز دكرنس بالدقهلية لمده 11 ساعة انقطاع المياه
كفر الشيخ محمد سليمان

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، قيامها بأعمال صيانة طارئة على خط مياه 630 بولى إيثيلين ميت فارس - عرب زيدان، وهو الأمر الذى سوف يستدعى قطع المياه عن الوحدة المحلية بقرية المحمودية والعزب التابعة لها، والوحدة المحلية بالربيعات والقرى والعزب التابعة لها، والوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن والقرى والعزب التابعة لها، وذلك يوم غدا الأحد الموافق 2022/8/14، بداية من الساعة 9 صباحاً، وحتى الساعة 8 مساءً.

 

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة إلى المواطنين خلال فترة الانقطاع.

 


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