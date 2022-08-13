فصل التيار الكهربائى عن قرى بمراكز بكفر الشيخ لأعمال الصيانة.. اعرف التفاصيل

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وشركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائى عن عدد من المغذيات بمراكزى مطوبس وقلين وكفر الشيخ وسيدى سالم، وقلين وبلطيم، وفوه، ودسوق، لأعمال الصيانة، غداً الأحد، الموافق 14 من أغسطس الجارى، من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى الساعة الثانية بعد قبل ظهر الغد.

وسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى شعلان الجديد والشهابية والمفرخ السمكى ببلطيم وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائى، قرى أبو شعلان والغبايشة والشهابية والعمايرة وشاهين، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى القنى بمطوبس لزرع الأعمدة بعزبة عمرو والهوكس والقني.

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى شمشيرة بفوة، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائى قرية شمسيرة وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى الكفر الشرقى بالحامول، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائى قرية الكفر الشرقى وتوابعها ومحطة مياه أبو عرفة.

كما سيتم الفصل الكهربائى عن مغذى مسير الجديد، وتتـأثر بعملية الفصل مدينة مسير وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى بر بحرى ببلطيم، وتتأثر بالفصل قرى بر بحرى، كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى حصة الغنيمى بقلين وكفر السودان بشمال دسوق، والقصابى بسيدى سالم، والبحيرة ببلطيم والجمعية بالبرلس، ويتأثر بعملية الفصل قرى حصة الغنيمى وتوابعها، وكفر السودان وسعدون، والقصابى وتوابعها، وثرية البحيرة وارض الجمعية.

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى برمبال والعرب والشاعر والبرانية والجمعية بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل قرى عزب العرب والشاعر وتوابعها والبرانية وأبو دنيا وتوابعها، لزرع الاعمدة وتغيير موصلات.

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذيات دخول5،6،8،10، ومغذيات خروج الدوبى، حماده، النظامى، أبو عيسى، العبور بفوه، وتتأثر بفصل التيار الكهربائى، منطقة الإعدادية للبنات، ومنطقة المعهد الدينى، بمنطقة الفتح، وشارع البحر، ومنطقة قصر الثقافة، والتدريب المهنى، ومستفى فوه المركزي.