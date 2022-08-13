فحص 131 حيوانا و260 طائرا وتقديم العلاج المجاني خلال قافلة بيطرية في الغربية

الغربية - محمد طارق

واصلت مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية تنفيذ أعمال القوافل البيطرية العلاجية المجانية لتشمل جميع قرى مراكز المحافظة الأكثر احتياجا، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

حيث قامت القافلة بالكشف الطبى على الحيوانات والطيور وتقديم العلاج اللازم لهم بقرية "شفاقرون - مركز بسيون" وذلك تنسيقا للتعاون فيما بين مديرية الطب البيطرى وشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية "إدارة الرعاية والعلاج وإدارتى التلقيح الاصطناعى والتناسليات".

وخلال القافلة تم تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلى للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع، وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزه السونار، إلى جانب التوعية والإرشاد للمربين وأهمية التحصينات والترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشى بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية، وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجلد العقدى، وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابة بمرض البروسيلا من عدمه وتبليع مغناطيس وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها.

وبلغ إجمالى ما تم فحصه من الحيوانات 131 حيوانا و260 طائرا، والجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطرى مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجية لتشمل القرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة.