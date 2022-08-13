غلق 13 ورشة و15 محل تجارى بمركز المحلة

الغربية - عادل ضرة

أكد اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.



وتم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت اشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، يتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتحقيق الانضباط التام، حيث تم غلق 13 ورشة و 15 محل تجارى لمخالفة مواعيد الغلق ،وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة,

كما تم التشديد علي إطفاء الإنارة الخارجية بالمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.