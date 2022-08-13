عاطل يكشف كواليس سقوطه بكمية من الحشيش وسلاح ناري في الزيتون

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه، بمنطقة الزيتون في القاهرة، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 2 كيلو من مخدر الحشيش، لترويج المضبوطات بين عملائه، وأرشد المتهم عن مصدر الحصول على المخدر.

كما اعترف المتهم بحيازته سلاح ناري، "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات لاستخدامه بقصد الدفاع، وأرشد عن هوية عاطل تحصل منه على السلاح والذخيرة، وضبط رجال المباحث بحوزة المتهم مبالغ مالية مزيفة، جاري تكثيف التحريات لكشف مصدر الحصول عليها، والقائم على تزويرها.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء اشرف الجندي مدير الأمن والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلاً سيارة "مستأجرة"، وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- مبالغ مالية "صحيحة - مزورة" - هاتف محمول).

بمواجهته إعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، والمبالغ المالية "الصحيحة – المزورة" من حصيلة نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.