ضبط 219 كيلو "لانشون" مصاب بالعفن خلال حملة للطب البيطري في الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت مديرية الطب البيطري اليوم السبت حملة مكبرة من أطباء المجازر والتفتيش بالمديرية، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتوجيهات الدكتور محمد السيد براوى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر.

أسفرت اللجنة عن ضبط 290 کجم لانشون مصاب بالعفن ومتغير الخواص و5 کجم رنجة و4.5 کبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر المخالفين، والحملات مستمرة بجميع مدن المحافظة.

شارك في اللجنة الدكتور وحيد محمد شمروخ رئيس قسم المجازر، وصلاح العمدة معاون بيطري بالغردقة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة.