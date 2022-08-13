ضبط مخدرات بـ835 ألف جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف بالسويس

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن السويس نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة (فيصل – الجناين) بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل) حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى) وضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل) حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – 1000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل) حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وإستهداف (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين) وتبين عدم تواجده، وبتفتيش مسكنه أمكن ضبط (كمية من مخدر الحشيش) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (835٫000 ألف جنيه تقريباً).